Москва, 29 марта, 2022, 09:15 — ИА Регнум. Оставшимся без родителей детям Донбасса нужны приёмные семьи с опытом, сообщила уполномоченная по правам ребёнка Московской области Ксения Мишонова.

Alania.gov.ru Дети из Донбасса

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Омбудсмен рассказала о предложении направлять детей из Донецкой и Луганской Народных Республик, оставшихся без родителей, в семьи, поскольку пока неизвестно, когда они смогут вернуться домой.

«У нас сегодня невероятное количество желающих принять этих детей на воспитание — и простые люди, и приемные семьи, и кандидаты, которые уже прошли школу приёмных родителей. Но мы прекрасно понимаем, что это не просто дети. Это дети, которые выросли на войне, пережили потерю, у многих родители погибли на их глазах», — приводит слова Мишоновой РИА Новости.

Подмосковье является одним из российских регионов, принявших беженцев с Украины и из Донбасса.