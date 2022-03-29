Сухум, 29 марта, 2022, 08:59 — ИА Регнум. В Абхазии в течение суток 28 марта в ходе 134 исследований выявили 33 случая заражения коронавирусом. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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Всего, по официальным данным, в медучреждениях республики разместили 45 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — семь человек.

С начала пандемии в Абхазии выявили 53 374 носителя SARS-CoV-2. Из них 50 013 человек признали выздоровевшими, из которых за последние сутки — 126. За всё время 679 пациентов с диагнозом COVID-19 скончались, в течение последних суток таких случаев не зафиксировали.

Днём ранее в Абхазии не проводили исследования на коронавирус. 26 марта сообщили о выявлении за сутки 12 носителей SARS-CoV-2 в результате 78 исследований. За это время смертей пациентов с COVID-19 не зарегистрировали. Врачи признали выздоровевшими 385 человек.