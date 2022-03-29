Варшава, 29 марта, 2022, 08:45 — ИА Регнум. Польша не ввела жёстких антироссийских санкций, хотя и призывала к этому другие страны. Об этом заявил бывший министр иностранных дел страны Радослав Сикорский в интервью Radio ZET.

Defenselink.mil Радослав Сикорский

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Сикроский рассказал, что не может вспомнить, какие санкции против России ввела Польша в то время, как Запад принимает болезненные для себя ограничения. В качестве примера он привёл российский уголь, который «течёт широким потоком через польскую границу».

«На самом деле польское правительство ещё не ввело никаких санкций в отношении России», — сказал Сикорский.