Москва, 29 марта, 2022, 08:22 — ИА Регнум. Цена нефти Brent на Московской бирже 28 марта снова возобновила обвал, опустившись на 5,25% до $114,16 за баррель, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Добыча нефти

Первый день рабочей недели был очень богат на заявления политиков относительно последствий возможного эмбарго против российской нефти.

Постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов считает, что отказ от российских энергоносителей был бы самоубийственным для ЕС.

А министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи считает, что поскольку мир остро нуждается в нефти, должен быть введён запрет на введение нефтяных эмбарго против любой страны.

Ожидание возобновления переговоров представителей России и Украины в Стамбуле способствовало снижению цен на нефть, возможно, из-за нестабильности так называемой «военной премии».

Сегодня, 29 марта, утром мировые цены на нефть продолжают снижаться. Цена на нефть марки Brent упала на 1,3%, до $108,07 за баррель, на нефть WTI — на 1,36%, до $104,52.

На сегодняшний день ожидается коридор цены Brent в $113—118 за баррель.

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