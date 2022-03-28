Москва, , 15:53 — REGNUM Сегодня, 28 марта, по состоянию на 15:30 по мск котировки майского фьючерса на нефть марки Brent отступают на 4,82%, до $114,84 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Транспортировка нефти Quartl

«Опасения перебоев поставок нефти на мировых рынках резко снизились. Европа отказалась принимать решение об эмбарго на поставки нефти и газа из России, трезво оценив свои возможности.

Котировки на европейском спотовом рынке держатся в районе 1,5 тыс. долларов за тысячу кубометров, но недавнего ажиотажа уже не наблюдается.

Тем временем хуситы, атаковав напоследок саудовскую нефтяную инфраструктуру, заявили о временном прекращении атак.

Возможно, в данном регионе возникнет некий компромисс, так что в дальнейшем угроза перебоев снизится.

В Китае продолжается всплеск заболеваемости коронавирусом, что уже привело к локдаунам в ряде регионов. На этом фоне растут опасения сокращения спроса.

Поддержка рубежа $115 за баррель сейчас подвергается атаке, если она не устоит, возможен откат до $110 или $105 за баррель», — считает эксперт.

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