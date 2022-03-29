Москва, 29 марта, 2022, 08:25 — ИА Регнум. Условия вокруг России сейчас недружественные, против страны ведётся экономическая и торговая война. Нужно приспосабливаться к новым условиям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков американскому каналу PBS.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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По его словам, страны Западной Европы, США, Канада и Австралия ведут против России войну в торговле и экономике, изымают российское имущество и средства, блокируют финансовые отношения.

«К сожалению, эти условия достаточно недружественные. Они для нас вражеские… Мы в России чувствуем себя посреди войны», — подчеркнул Песков.

Он добавил, что стране необходимо адаптироваться к новой реальности.

Как сообщало ИА REGNUM, новые антироссийские санкции, введённые Западом, стали реакцией на проведение Россией военной спецоперации на Украине, направленной на защиту Донбасса.

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