Москва, 29 марта, 2022, 08:15 — ИА Регнум. Доллар и евро 28 марта существенно подешевели по отношению к рублю, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Akket.com Рубль

По итогам первого рабочего дня недели доллар на Московской бирже рухнул сразу на 6 руб. 25 коп. (-6,5%), провалившись до 89,75 руб., а евро обвалился ещё сильнее, на 8 руб. 40 коп. (-8%), до 96,60 руб.

Вероятно, такое мощное укрепление рубля могло быть связано с тем, что Банк России уточнил процедуру получения наличной валюты для физлиц и связанные с этим ограничения.

Владельцы валютных вкладов, открытых до 9 марта 2022 года, смогут получить обратно свои вклады в валюте, но на сумму, не превышающие $10 тысяч.

Оставшаяся часть суммы и проценты по валютным вкладам будут выплачиваться владельцам только в рублях.

Такие ограничения будут распространяться на вклады в любой иностранной валюте, в том числе и в валютах «дружественных» стран, и продлятся до 9 сентября 2022 года.

Сегодня, 29 марта, ожидается курс доллара в диапазоне 88−92 рублей, а курс евро — на уровнях 94−98 рублей.

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