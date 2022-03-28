Москва, , 19:15 — REGNUM Курс доллара по итогам торгов в понедельник, 28 марта, упал ниже 90 рублей, курс евро — ниже 97 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

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К закрытию торгов в 19:00 курс доллара расчётами на «завтра» составил 89,75 рубля, что на 6 рублей 25 копеек ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии. Курс евро составил 96,60 рубля, опустившись на 8 рублей 40 копеек.

Напомним, за минувшую неделю биржевой курс доллара упал на 8,4%, курс евро — на на 8,5%.