Москва, 16 октября, 2008, 10:54 — ИА Регнум. Дальнейшее понижение цен на мировых рынках создает предпосылки для снижения стоимости на внутреннем рынке. Учитывая последнее изменение котировок Brent и Urals, эксперты прогнозируют, что внутренняя стоимость сырья может составить менее 6000 руб./т.

Как сообщили ИА REGNUM в консалтинговой компании " Верген Групп ", на западных площадках стоимость нефтяных фьючерсов уже опустилась ниже отметки в 100 долл./баррель. Формированию отрицательной динамики на нефтяном рынке вызвано понижением ураганной активности в Северной Америке, а также очередным кризисом фондовых рынков. В результате с начала сентября стоимость контрактов Brent подешевела на 14,4%, а Urals уменьшилась на 13,8%. Тем самым уровень котировок достиг уровня начала марта текущего года.

Падение цен ниже 100 долл./барр. может привести к снижению отпускных цен на сырье на внутреннем рынке для поставок в октябре ниже 6000 руб./т. Стоимость сентябрьских контрактов составляла порядка 6700 руб./т.

Таким образом, принимая во внимание текущий уровень мировых цен на нефть (менее 90 долл./барр.), стоимость сырья на внутреннем рынке может составить порядка 5600-5800 руб./т (Сургут). Соответственно для уфимских НПЗ цены на нефть будут колебаться в диапазоне 5950-6150 руб./т, прогнозируют аналитики компании.

По мнению экспертов, в случае сохранения отрицательной динамики мировых цен на нефть, то отпускные цены на внутреннем рынке могут опуститься существенно ниже 5000 руб./т.