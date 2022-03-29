Донецк, 29 марта, 2022, 08:00 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел населённого пункта Михайловка в Донецкой Народной Республике. Об этом 29 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Ngu.gov.ua Артобстрел

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В 7:10 с украинских позиций в Новосёловке был открыт огонь по Михайловке. Всего выпущено четыре мины калибром 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, обстрел посёлка Каштановое в Донецкой Народной Республике зафиксирован со стороны украинских боевиков.