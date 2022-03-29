Донецк, 29 марта, 2022, 07:31 — ИА Регнум. Обстрел посёлка Каштановое в Донецкой Народной Республике зафиксирован со стороны украинских боевиков. Об этом 29 марта сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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Украинские военнослужащие начали обстрел посёлка Каштановое в 06:30 мск. Со стороны позиций киевских боевиков было выпущено 20 снарядов из БМ-21 «Град».

Информация о возможных пострадавших и разрушениях гражданской инфраструктуры уточняется. Ранее ИА REGNUM сообщало об обстреле города Ясиноватое в ДНР. Украинские каратели выпустили по населённому пункту четыре мины калибром 122 мм.