Нью-Йорк, США, 29 марта, 2022, 07:20 — ИА Регнум. Расследование ситуации с видеозаписью, на которой запечатлены факты жестокого обращения с российскими военнопленными со стороны украинских военных, призвала провести Россию и Украину Организация Объединённых Наций (ООН). Об этом 28 марта заявила глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер в эфире телеканала CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

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Видеоматериалы с фактами пыток российских военнопленных появились в сети Интернет накануне и вызвали «серьёзную озабоченность» у мониторинговой миссии ООН, по словам Богнер. Глава миссии заявила, что подобные случаи жестокого обращения с пленными должны быть немедленно прекращены, а стороны конфликта обязаны гуманно обращаться с военнопленными, как этого требуют нормы международного гуманитарного права.

«Мы призываем власти обеих сторон провести полное расследование обвинений, которые возникли вслед за появлением этих видео», — сказала Богнер, выразив надежду на то, что виновные в пытках будут привлечены к ответственности.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению Следственного комитета (СК) России установить все обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными российскими военнослужащими.