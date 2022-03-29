Хабаровск, 29 марта, 2022, 05:16 — ИА Регнум. В Хабаровске 28 марта прошла очередная акция #МыВместе #ZаРоссию #ZаПрезидента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Пресс-служба мэрии Хабаровска Акция в Хабаровске

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Акция проходила на площади «Город Воинской славы». Юнармейцы развернули российский триколор, молодогвардейцы раздавали наклейки с символикой в виде буквы «Z».

"В большинстве своём жители понимают, знают, поддерживают спецоперацию Российской армии на Украине», — сказал руководитель Хабаровского регионального отделения ВОО «Молодая Гвардия «Единой России» Сергей Тижин.

Активисты раздали около 500 наклеек с буквой «Z» на улицах Хабаровска.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ряде городов Германии 27 марта прошли митинги и автопробеги в поддержку России и спецоперации на Украине.