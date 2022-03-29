Москва, 29 марта, 2022, 04:48 — ИА Регнум. Ревакцинироваться от коронавируса на фоне возобновившегося роста заболеваемости в ряде стран мира призвал жителей России глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Об этом 28 марта сообщает ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Гинцбург призвал ревакцинироваться от коронавируса в обязательном порядке, так как в мире, а особенно в Китае и Европе наблюдается рост заболеваемости COVID-19. Следовательно, рост заболеваемости можно ожидать и у нас в стране, нельзя лишь точно спрогнозировать, когда он начнётся — через неделю, месяц или ещё позднее.

Специалист предположил, что несмотря на лёгкое течение болезни, нагрузка на стационар может быть высокой.

Стоит отметить, что в ряде стран мира вновь начался рост заболеваемости. В частности, в Китае были расширены локальные локдауны в ряде регионов, а в Шанхае из-за роста числа бессимптомных носителей коронавируса ограничено движение общественного транспорта.

В странах Европы тоже наблюдается возрастание числа новых случаев заражения. В Германии ежедневно выявляют более 300 тыс. случаев заражения, в Великобритании — 95 тыс., в Италии — 75 тыс.