Магадан, 29 марта, 2022, 04:39 — ИА Регнум. Новый штамм коронавируса «Стелс-омикрон» ожидают в Магаданской области в конце мая. На данный момент ни одного случая пока не выявлено.

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

Следите за развитием событий в трансляции: «Пандемия не закончена: борьба с коронавирусом в России и мире — трансляция»

Первый замминистра здравоохранения и демографической политики Колымы Елена Кузьменко заверила, что у большинства людей этот штамм должен протекать в легкой форме, но количество инфицированных и бессимптомных носителей будет больше, чем при штамме «Дельта».

"Последний штамм «Омикрон» не создал у человека надежной защиты, то есть выработку антител, которые имеют протективный или защитный титр у человека. Поэтому мы находимся в состоянии продолжающейся, может быть не пандемии, но эпидемии. И я напоминаю, что в эпидемические значимые периоды необходимо иммунизироваться», — цитирует Кузьменко«Магаданская правда».

Читайте также: «Стелс-Омикрон» в Австралии уже превзошел обычный «Омикрон» — ученый

Как сообщало ИА REGNUM, «Стелс-омикрон», «захвативший» Австралию в течение последних нескольких недель, привел к тому, что новая волна распространения коронавируса на континенте уже превзошла январский пик предыдущей волны, когда ограничения были вновь введены по всей стране.