Москва, 29 марта, 2022, 04:33 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 28 марта присвоил 155-й отдельной бригаде морской пехоты ТОФ, которая дислоцируется во Владивостоке, почетное наименование «гвардейская», сообщается на официальном портале правовой информации.

Алексей Суконкин ИА REGNUM Военная набережная перед штабом ТОФ

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Наименование присвоено «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».

«Поздравляю вас с присвоением бригаде почётного наименования «гвардейская». Вы по праву можете гордиться историей и легендарными ратными традициями своего соединения. На самых сложных участках — в борьбе с террористами в Сирии, в решении миротворческих задач в Нагорном Карабахе, в ходе проведения специальной военной операции на Украине — личный состав бригады неизменно проявлял стойкость и мужество, решительность и силу духа, демонстрировал блестящие образцы выполнения воинского долга. Убеждён, что вы, солдаты и офицеры — гвардейцы, будете и впредь хранить верность Присяге, с честью, беззаветно служить Родине, надёжно обеспечивать безопасность и мирную жизнь граждан России. Желаю вам крепкого здоровья и новых успехов», — сказано в телеграмме Владимира Путина.

Как сообщало ИА REGNUM, главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову присвоено очередное звание — генерал-лейтенанта. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин.