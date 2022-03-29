Волгоград, 29 марта, 2022, 04:11 — ИА Регнум. Сводный отряд войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа (ЮВО) в рамках противоэпидемических мероприятий в преддверии весеннего призыва провёл дезинфекцию на территории всех военных комиссариатов в Волгограде. Об этом 28 марта сообщает пресс-служба ЮВО на сайте минобороны РФ.

Фото: пресс-служба Западного военного округа Дезинфекция

Следите за развитием событий в трансляции: «Пандемия не закончена: борьба с коронавирусом в России и мире — трансляция»

Общая площадь обработанной территории составила около 80 тысяч квадратных метров.

пресс-служба ЮВО «Военнослужащие ЮВО проводили дезинфекцию в костюмах «Нерехта» специальным раствором ДТС-ГК с применением трёх авторазливочных станций АРС-14КМ и войсковых комплектов ДКВ-1».

Всего в специальной обработке объектов и территорий было задействовано около 300 единиц различной специальной техники и войсковых дезинфекционных комплектов.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что звонки на мобильные телефоны гражданам России, в которых голос автоответчика сообщал о якобы вызове их в военный комиссариат, являются провокацией украинских спецслужб.