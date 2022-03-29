Москва, 29 марта, 2022, 03:26 — ИА Регнум. Заниматься благотворительностью и поставлять свой природный газ странам Европы бесплатно не входит в планы России. Такое заявление сделал 28 марта Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, в эфире американской телекомпании PBS.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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Комментируя утверждения ряда стран Запада о том, что они не будут оплачивать поставки газа в рублях, Песков пояснил, что если такая ситуация возникнет, Россия изучит её и примет дальнейшие решения.

Песков подчеркнул, что в любом случае Россия не намерена заниматься благотворительностью и отправлять бесплатно газ Западной Европе.

«Нет оплаты — нет газа», — добавил Песков.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в случае отказа от российских энергоносителей Германию ждёт замедление экономического роста и высокие цены на нефть и газ.