Ростов-на-Дону, 29 марта, 2022, 02:36 — ИА Регнум. В Южном военном округе (ЮВО) ревакцинировались от новой коронавирусной инфекции более 175 тысяч военнослужащих. Об этом 28 марта сообщает пресс-служба ЮВО на сайте Минобороны РФ.

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Отмечается, что в настоящее время повторно прививаются военнослужащие, сотрудники призывных комиссий и военных комиссариатов, завершившие полный курс вакцинации до 1 октября 2021 года.

пресс-служба ЮВО «В ЮВО прививку двумя компонентами препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») сделали более 270 тыс. человек, из них более 200 тыс. — военнослужащие и члены их семей, свыше 45 тыс. — гражданский персонал».

Вакцинацию на базе филиалов окружного военного клинического госпиталя ЮВО и медицинских подразделений соединений и воинских частей округа также проходят преподавательский состав и обучающиеся в военных образовательных учреждениях, сотрудники организаций Минобороны РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ленинградской области полностью привились от коронавируса 80,98% от числа граждан, подлежащих вакцинации, из расчёта необходимой иммунизации 80% взрослого населения для достижения коллективного иммунитета.