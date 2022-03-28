В ЮВО ревакцинировались от COVID-19 более 175 тысяч военнослужащих
Ростов-на-Дону, 29 марта, 2022, 02:36 — ИА Регнум. В Южном военном округе (ЮВО) ревакцинировались от новой коронавирусной инфекции более 175 тысяч военнослужащих. Об этом 28 марта сообщает пресс-служба ЮВО на сайте Минобороны РФ.
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Отмечается, что в настоящее время повторно прививаются военнослужащие, сотрудники призывных комиссий и военных комиссариатов, завершившие полный курс вакцинации до 1 октября 2021 года.
Вакцинацию на базе филиалов окружного военного клинического госпиталя ЮВО и медицинских подразделений соединений и воинских частей округа также проходят преподавательский состав и обучающиеся в военных образовательных учреждениях, сотрудники организаций Минобороны РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, в Ленинградской области полностью привились от коронавируса 80,98% от числа граждан, подлежащих вакцинации, из расчёта необходимой иммунизации 80% взрослого населения для достижения коллективного иммунитета.