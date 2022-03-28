Париж, 29 марта, 2022, 01:27 — ИА Регнум. Новую телефонную беседу рассчитывает провести президент Франции Эммануэль Макрон с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом 28 марта сообщила официальный представитель французского МИД Анн-Клэр Лежандр в эфире телеканала BFM.

Никита Устинов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

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Как уточнила Лежандр, французский лидер планирует переговорить с Путиным 29 марта. Представитель МИД Франции напомнила, что между российским и французским лидерами уже состоялась серия продолжительных бесед и Франция намерена и дальше сохранять «открытым этот канал для диалога».

По словам Лежандр, в ходе предстоящих переговоров президент Франции рассчитывает обсудить детали гуманитарной операции по эвакуации мирных жителей из Мариуполя при участии Греции и Турции. Также Лежандр ответила на вопрос о возможных визовых мерах в отношении недружественных стран, которые анонсировал глава МИД России Сергей Лавров. Представитель МИД Франции уточнила, что в список недружественных стран включены все страны Евросоюза, но пока неясно, как Россия на практике собирается осуществлять заявленные Лавровым меры.

Напомним, очная встреча президента Франции Макрона и российского лидера Путина состоялась 7 февраля. После встречи лидеры России и Франции на регулярной основе проводят беседы в телефонном режиме. Предыдущая такая беседа состоялась 22 марта.

Ранее ИА REGNUM сообщало о намерении президента Франции Макрона созвониться с президентом России Путиным по поводу ситуации в Мариуполе.