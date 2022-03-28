Ханой, 29 марта, 2022, 00:39 — ИА Регнум. Во Вьетнаме за прошедшие сутки выявили свыше 83 376 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Вьетнам

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Уточняется, что 83 373 случая связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные зараженные прибыли из-за границы. Основной очаг распространения заболевания по-прежнему находится во вьетнамской столице Ханое — там за сутки выявили 9 326 инфицированных. Также крупные очаги находятся в провинции Бакзянг на севере Вьетнама и провинции Нгеан в центральной части страны.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 во Вьетнаме достигло 9 274 849. От осложнений COVID-19 в республике скончались 42 358 человек.