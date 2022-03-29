Гавана, 29 марта, 2022, 04:43 — ИА Регнум. Создателям кубинских вакцин от коронавируса Soberana 01, Soberana 02, Abdala и Mambisa 28 марта вручили Золотую медаль для изобретателей, присуждаемую Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС). Об этом сообщает кубинское новостное агентство Prensa Latina.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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Награду вручил генеральный директор указанной организации ООН Дарен Танг, который прибыл в Гавану во главе делегации ВОИС.

Генеральный директор Кубинского управления промышленной собственности Мария де лос Анхелес Санчес назвала это признанием вклада ученых в экономическое и технологическое развитие страны.

Программа ВОИС «Золотая медаль» была учреждена в 1979 г. с целью стимулирования инновационной деятельности во всем мире, особенно в развивающихся странах, и служит для повышения престижа изобретателей и их работы.

Куба получила уже 12 золотых медалей, в том числе за инновационный подход к лечению и диагностике псориаза, а также за изобретение иммуногена к менингококку (Neisseria Meningitidis) группы В.

Свыше 93% населения Кубы уже хотя бы раз вакцинировано национальными вакцинами. По уровню вакцинации населения Куба находится на 12 месте в мире.