Гавана, 29 марта, 2022, 00:14 — ИА Регнум. На Кубе за последние сутки выявлено 834 новых случаях заражения коронавирусом, за неделю число подтвержденных случаев заболевания увеличилось на 5711. Об этом сообщило 28 марта новостное агентство Prensa Latina со ссылкой на министерство здравоохранения Кубы.

Елена Хованская ИА REGNUM Куба

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Наиболее высокий уровень заболеваемости выявлен в провинциях Сьего-де-Авила, Санкти-Спиритус, Камагуэй, Вилья-Клара и Маябеке.

Всего в марте было зарегистрировано 16 925 пациентов с коронавирусом, что на 6900 меньше, чем в феврале. В среднем на сутки фиксируется 650 случаев заражения.

С начала пандемии на Кубе выявлено 1 088 017 случаев заражения коронавирусом.

На сегодняшний день в больницах проходят лечение 4018 пациентов с COVID-19, у 3994 болезнь имеет стабильное клиническое течение, шестеро находятся в критическом состоянии, а 18 — в тяжелом.

За март от COVID-19 скончались 14 человек, что самым низким показателем с 2020 года. В общей сложности в стране за более чем два года пандемии умерли 8510 человек.

В марте в стране в среднем ежедневно выявляли 197 случаев заражения коронавирусом среди детей младше 18 лет.