Сантьяго, 28 марта, 2022, 23:38 — ИА Регнум. В Чили за прошедшие сутки скончались 65 пациентов с коронавирусной инфекцией, это на 33 меньше, чем неделей ранее, сообщает 28 марта пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Чили

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Таким образом, общее число жертв COVID-19 в стране выросло до 56 446 человек, причем более 10 тысяч летальных исходов приходится на март.

За минувшие сутки на чилийской территории выявлено 4463 носителя SARS-CoV-2. Это на 3092 меньше, чем неделю назад. У 607 новых зараженных нет симптомов COVID-19. Всего с начала пандемии в Чили подтверждено 3 122 802 случая заражения коронавирусом.

Отмечается, что в настоящее время в республике числится 33 179 активных случаев заболевания COVID-19.

Число пациентов с COVID-19 в отделениях интенсивной терапии в Чили составляет 655 человек, к аппаратам ИВЛ подключено 494 человека.