Вашингтон, 28 марта, 2022, 23:23 — ИА Регнум. Американский президент Джо Байден дал 28 марта разъяснения в связи со своим высказыванием в Польше, где он заявил, что президент России Владимир Путин не должен оставаться у власти.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

Байден «Я просто выразил своё возмущение».

Снова заявив о президенте России, что тот не должен оставаться у власти, «как плохие люди не должны делать плохое», Байден добавил:

«Но это не означало наличия у нас фундаментальной политики по снятию Путина».

Читайте также: Байден вновь оскорбил Путина

Следите за развитием событий в трансляции: «"Своих не бросаем»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Добавим, что в Варшаве, увидев беженцев с Украины, Байден оскорбительно отозвался о президенте России. После всех этих заявлений республиканские сенаторы в Вашингтоне инициировали тестирование Байдена у специалиста.