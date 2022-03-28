Москва, 28 марта, 2022, 22:40 — ИА Регнум. Рекомендация отказаться от безлимитных тарифов поступила российским операторам мобильной связи от Минцифры, передаёт 28 марта РБК. Соответствующее письмо российского министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева было направлено операторам.

Мобильная связь

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Кроме того, операторам мобильной связи рекомендуют в рамках тарифных планов «сбалансировать объёмы потребляемого трафика» абонентами. Речь идёт о «разумном сокращении таких объёмов».

Эти меры предлагается принять, чтобы обеспечить исполнение президентского указа «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в России». Минцифры добивается того, чтобы была обеспечена равномерная нагрузка на сеть и чтобы российская инфраструктура связи устойчиво функционировала.

Комментируя эту инициативу, представитель Минцифры сказал, что в условиях санкционного давления со стороны Запада и сокращений доступности иностранного оборудования нужен баланс «по поддержанию и развитию мобильных сетей».

«Мы принимаем меры для разумного потребления трафика при сохранении качества и доступности основных цифровых сервисов и услуг», — добавил он.

Напомним, 16 марта президент России Владимир Путин подписал указ » Указ о мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в России», согласно которому в регионах необходимо принять исчерпывающие меры по обеспечению социально-экономической стабильности.

Одним из пунктов названо «бесперебойное функционирование объектов жизнеобеспечения, транспортной, логистической, социальной инфраструктуры, объектов образования, здравоохранения, социального обслуживания, энергетики, промышленности и связи».