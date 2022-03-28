Белград, 28 марта, 2022, 22:55 — ИА Регнум. Те, кто бомбил Югославию, не имеют морального права требовать от Сербии вести против России санкции. Об этом заявил министр внутренних дел Сербии Александр Вулин 28 марта.

Mediaportal.vojvodina.gov.rs Александр Вулин

Следите за развитием событий в трансляции: ««Своих не бросаем»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

По словам Вулина, конфликт на Украине поднял волну русофобии, которая, как считает он, всегда заканчивается сербофобией.

«Каждый, кто ненавидел Россию, также не любил Сербию. Всё, что сегодня делают русским детям, завтра делали бы сербским», — рассказал Вулин в эфире телеканала Pink.

Напомним, что Брюссель требует от Белграда присоединиться к антироссийским санкциям, ссылаясь на необходимость согласования внешней политики Сербии как страны-кандидата на вступление в ЕС с политикой других стран-членов этого объединения.