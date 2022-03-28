Москва, 28 марта, 2022, 21:58 — ИА Регнум. Шоком стало для ЕС решение Москвы продавать газ в недружественные страны за рубли, заявил 28 марта российский постпред при ЕС Владимир Чижов в эфире «России 24».

Банк России Рубль

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По его словам, когда в Брюсселе узнали о решении президента России Владимира Путина, это «стало для них определенным шоком, прозвучало неожиданно». Неожиданностью стало это и для политиков, и для европейских энергокомпаний.

Он отметил, что энергокомпании, закупающие газ, сейчас думают, где им взять рубли. А вот отказываться от российского газа — это, по мнению Чижова, стало бы для стран ЕС «в известной степени самоубийственно на данном этапе».

Напомним, на фоне западных санкций 23 марта Путин объявил, что газ недружественным странам Россия теперь будет продавать за рубли.