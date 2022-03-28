Тирана, 28 марта, 2022, 21:37 — ИА Регнум. Албанское новостное агентство Telegrafi 27 марта сообщило о том, что Украина получила турецкие дроны «Байрактар TB2» через Албанию.

CeeGee Байрактар ТБ2

Следите за развитием событий в трансляции: «"Своих не бросаем»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Сообщение сопровождалось комментариями о том, что «дроны доказали свою функциональность в боевых действиях против российских войск».

Дроны на Украину доставил самолет AN-124, летевший из Лейпцига в Стамбул через Турцию и затем на Украину через воздушное пространство Албании и Греции.

Напомним, Албания включена правительством РФ в список недружественных государств, Турция — нет.