Женева, Швейцария, 28 марта, 2022, 21:20 — ИА Регнум. В мире за последние сутки зафиксировано 858 983 новых случая заражения коронавирусом, что является минимальным показателем с конца декабря 2021 года. Соответствующие данные приводит 28 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Коронавирус

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Сообщается также, что за последние 24 часа в мире скончались ещё по меньшей мере 2278 пациентов с COVID-19.

За весь период с начала пандемии в мире выявлено уже 480 170 572 носителя коронавирусной инфекции, подтверждено 6 124 396 случаев смерти от заболевания.

Согласно данным ВОЗ, первую десятку стран по распространению инфекции за минувшую неделю составили Южная Корея, Германия, Вьетнам, Франция, Италия, Великобритания, Австралия, Япония, Австрия и Нидерланды.