Бухарест, 28 марта, 2022, 20:53 — ИА Регнум. Общее количество украинских граждан, официально попросивших убежища в Румынии с 24 февраля нынешнего года, составило 4320 человек. Об этом 28 марта сообщает бухарестская газета Jurnalul.

40.mchs.gov.ru Встреча беженцев с Украины на железнодорожном вокзале в Калуге

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По данным Генеральной миграционной инспекции Румынии, большинство представителей указанной категории граждан нуждаются в материальной помощи, медикаментах и одежде. При этом заполняемость центров для временного содержания переселенцев в румынских регионах составила 88%.

Напомним, с начала проведения Российской Федерацией операции по денацификации Украины в Румынию въехали более 300 тысяч украинцев. Практически все они воспользовались возможностью отправиться в Австрию, Францию, Германию и другие западные государства.