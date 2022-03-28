Под Мариуполем сбит вертолёт ВСУ, направленный для эвакуации боевиков
Москва, 28 марта, 2022, 20:18 — ИА Регнум. Украинский военный вертолёт, который направлялся для эвакуации командиров нацбатальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сбит российскими военными под городом Мариуполем (ДНР) в ходе спецоперации на Украине, сообщил 28 марта официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
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Сообщая о работе в ходе спецоперации средств ПВО и авиации России, представитель российского оборонного ведомства уточнил, что в течение дня 28 марта сбиты в воздухе ещё три украинских военных самолёта.
Так, в районе западнее населённого пункта Коростень в Житомирской области сбито два Су-24, над населённым пунктом Дружковка в Донецкой области — один Су-24.
Он добавил, что один украинский беспилотник также сбит сегодня в районе населённого пункта Чернобаевка.