Мариуполь, ДНР, 28 марта, 2022, 19:54 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал народ Украины взять управление страной в свои руки и выбрать другого достойного президента вместо Владимира Зеленского, который довел страну до такого состояния. На видео, комментируя многокилометровую очередь из легковых машин, пытающихся покинуть Мариуполь, Кадыров сказал:

Иван Шилов ИА REGNUM Рамзан Кадыров

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«Вот что натворил господин Зеленский со своей шайкой, бандеровцами, нациками, шатанами. Куда вы смотрите, украинский народ! Чего вы ждете? Берите все в свои руки, управляйте страной, выберите себе достойного президента».

Глава Чечни напомнил, что Россия и Украина, все славянские народы всегда жили в братстве. А теперь Украину использовали. Те лаборатории, которые построили на её территории, были созданы, для того «чтобы через Украину уничтожить все человечество», заявил Кадыров.

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Как сообщало ИА REGNUM, глава Чечни Рамзан Кадыров 28 марта посетил Мариуполь, чтобы поддержать боевой дух военнослужащих. Он провел совещание с командующим 8-й армии, а также и с командирами спецподразделений из Чечни с целью координации дальнейших действий чеченских силовиков по освобождению города. Также сообщалось, что президент РФ Владимир Путин присвоил Кадырову звание генерал-лейтенанта.

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