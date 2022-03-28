Лондон, 28 марта, 2022, 19:49 — ИА Регнум. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) принял решение о закрытии своих офисов в Москве и Минске. Об этом говорится в распространенном 28 марта заявлении организации.

Inkomotini.gr Европейский банк реконструкции и развития

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«ЕБРР объявляет о том, что находится в процессе закрытия своих постоянных представительств в Москве и Минске», — говорится в сообщении.

В пресс-релизе указывается, что данное решение является «неизбежным результатом действий, предпринятых Российской Федерацией при помощи Белоруссии».