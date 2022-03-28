Констанца, Румыния, 28 марта, 2022, 19:46 — ИА Регнум. Дрейфующая морская мина, предположительно сорвавшаяся с креплений у берегов Одессы (Украина) была уничтожена тральщиком ВМС Румынии неподалеку от румынского порта Констанца в Черном море. Об этом 28 марта сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Алексей Боголюбов. Постановка сфероконических мин на Дунае 1878 год. 1878

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Согласно официальной информации, соответствующая спецоперация была проведена румынским кораблем «Вице-адмирал Константин Бэлеску». В акции были задействованы более 20 моряков, включая саперов и лоцманов высшей категории.

Напомним, ранее эксперты идентифицировали боеприпас как плавучее взрывное устройство, принадлежащее одному из военных объектов на Украине.

«Аналитики считают, что мина являются частью оборонительного устройства украинской армии, которое предотвращает высадку российских войск в Одессе», — говорится в заявлении минобороны Румынии.