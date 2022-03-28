Москва, 28 марта, 2022, 20:05 — ИА Регнум. Донбасс очень нуждается в гражданских добровольцах, в волонтерах. Об этом ИА REGNUM 28 марта заявил волонтёр из ДНР на условиях анонимности.

Официальный сайт ДНР Эвакуация жителей ДНР

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«У нас очень не хватает водителей, сиделок, курьеров, просто людей, способных выполнять какие-то простейшие, но очень нужные поручения. Например, посидеть с детьми, проводить стариков в больницу, проследить за больными, сходить за лекарствами, подать лежачему больному тарелку с супом. Это не говоря уже о том, что не хватает водителей, чтобы развозить продукты со складов в магазины, чтобы люди элементарно могли их купить», — сообщил волонтёр.

По словам собеседника агентства, в крупных городах ещё можно справиться с этой ситуацией, но в небольших посёлках ДНР ситуация в этом отношении становится критической.

«Некому развозить простую питьевую воду. В только что освобождённые поселки, включенные в состав ДНР, необходимо вообще доставлять всё — от еды и воды до лекарств и топлива. Там закрыты магазины, не работают аптеки, люди не могут обналичить деньги с банковских карт», — пояснил волонтер.

В России есть много готовых работать в ДНР без оплаты добровольцев, но для того, чтобы они могли въехать в ДНР, требуется участие её властей. Работодатели рады взять на работу россиян и за деньги, но от них требуется адресная справка (справка о наличии регистрации в ДНР — ИА REGNUM). Без этой справки ни один работодатель не рискует официально трудоустроить готовых работать и заменить собой мобилизованных в Народную милицию волонтёров, пояснил волонтёр.

Есть вопросы и по снабжению: волонтерам нужно где-то жить, им нужно питаться. Возможности для этого у властей ДНР есть, но нужно заняться этим предметно — определить общежития и столовые, наладить снабжение и т.д., сообщил собеседник агентства.

«Нам очень, очень нужны люди, готовые работать. И они есть и готовы. Обращаюсь к руководству ДНР — помогите нам, пустите сюда волонтёров из России и обеспечьте их минимум потребностей, они принесут массу пользы», — заключил волонтёр.

Напомним, что 24 февраля началась спецоперация по денацификации Украины в рамках которой освобождено множество населённых пунктов.