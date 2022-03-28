Москва, 28 марта, 2022, 19:01 — ИА Регнум. Главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову присвоено очередное звание — генерал-лейтенанта. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин, сообщил 28 марта председатель парламента республики Магомед Даудов.

Mil.ru Рамзан Кадыров

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"Дорогие друзья! От всей души поздравляю моего дорогого брата, главу ЧР, героя России Рамзана Ахматовича Кадырова с присвоением указом президента России, Верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина воинского звания генерал-лейтенанта!» — написал спикер парламента в своем Telegram-канале.

Напомним, звание генерала МВД Рамзану Кадырову было присвоено 9 ноября 2009 года президентом РФ Дмитрием Медведевым — бывшим в то время главой государства. 23 июля 2020 года президент РФ Владимир Путин присвоил Кадырову воинское звание генерал-майор и этим же указом перевел его из структуры МВД в Росгвардию.

В настоящее время глава Чечни Рамзан Кадыров находится в Мариуполе, куда прибыл для поддержания духа бойцов из Чечни.

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