Санкт-Петербург, 28 марта, 2022, 19:05 — ИА Регнум. В Петербурге власти определятся с размером единовременных выплат от города для семей военнослужащих, погибших на Украине и в Донбассе в ходе специальной военной операции. Об этом 28 марта заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире «Радио России», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Беглов

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«На днях Петербург проводил в последний путь двух героев-офицеров, полковника Николая Овчаренко и лейтенанта Юрия Житкевича. Оба честно исполнили свой воинский долг и награждены орденами Мужества, — отметил Александр Беглов. — Наш город сейчас определяется с размером собственных единовременных выплат для родственников военнослужащих, павших на Украине».

Напомним, что более чем за месяц проведения специальной военной операции, по данным Смольного, погибли четыре жителя Петербурга. Среди них заместитель начальника инженерных войск Западного военного округа полковник Николай Овчаренко, командир взвода Учебного центра подготовки младших специалистов Западного военного округа, прапорщик Юрий Савенков, боец 247-го гвардейского десантно-штурмового полка ВДВ ефрейтор Сергей Абрамчик и лейтенант Юрий Житкевич.