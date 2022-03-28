Санкт-Петербург, 28 марта, 2022, 18:38 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге, несмотря на улучшение эпидобстановки, пока не отменяется масочный режим. Об этом заявил 28 марта губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире «Радио России», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Маски

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«Пандемия коронавируса идёт на убыль, — заявил губернатор. — Но меры личной защиты по-прежнему актуальны. Маски и социальная дистанция в публичных местах защищают от вирусной инфекции».

Александр Беглов напомнил, что с 28 марта в Петербурге отменён ряд ограничений. Так, желающие могут как и раньше посетить поликлинику в удобное время: вечером после работы и в выходные дни.

Прохождение диспансеризации для переболевших ковидом — важная часть реабилитации. Осмотры врачей помогут избежать тромбозов и других осложнений.

Напомним, масочный режим в Москве отменили более двух недель назад.