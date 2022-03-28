Нижний Новгород, 28 марта, 2022, 18:17 — ИА Регнум. За сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 1 тыс. человек. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 379 691 человека на утро 28 марта, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За сутки госпитализирован в ковидные стационары 41 житель области, накануне в больницы попал 61 человек.

С начала пандемии в регионе выявлены 405 220 случаев заражения коронавирусом, из них 764 — за минувшие сутки. 11 342 человека скончались от последствий заражения коронавирусной инфекцией, шесть летальных случаев зарегистрировано за минувшие сутки, накануне скончались пятеро жителей области из числа пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 25 марта с начала пандемии провели 5 614 327 тестов для выявления заражения коронавирусом. Показатель охвата населения тестированием за предыдущие несколько дней снизился и составил 166,9 исследования на 100 тыс. населения при необходимой норме в 200 тестов на 100 тыс.