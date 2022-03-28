Москва, 28 марта, 2022, 18:48 — ИА Регнум. Жители Донбасса не хотят видеть Виктора Януковича в качестве руководителя в любом качестве. Об этом 28 марта ИА REGNUM сообщил житель Донецкой Народной Республики на условиях анонимности.

ВАДИМ ЧУПРИНА Виктор Янукович

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»У нас появились волонтёры, раздавали гуманитарную помощь. Все одеты в абсолютно новенькие куртки с надписью «Янукович — наш президент!» Неужели Януковича хотят вернуть?!» Мы не хотим!» — категорически заявил собеседник агентства.

Дончанин подтвердил, что они, жители ДНР, очень негативно относятся к возможному лидерству Виктора Януковича в любом качестве — как на посту лидера ДНР, так и во главе «новой Украины».

Напомним, что 24 февраля началась спецоперация ВС РФ по денацификации и демилитаризации Украины.