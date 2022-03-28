Мариуполь, ДНР, 28 марта, 2022, 17:56 — ИА Регнум. В город Мариуполь (ДНР), освобождаемый от украинских боевиков, прибыл 28 марта глава Чечни Рамзан Кадыров.

Government.ru Рамзан Кадыров

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Комментируя его приезд, министр Чечни по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев отметил, что Кадыров в Мариуполе находится, чтобы «поднять боевой дух наших бойцов».

Кроме того, в Мариуполь доставлено дополнительное техническое снаряжение. В городе Кадыров провел совещание с командующим 8-й армии, а также и с командирами спецподразделений из Чечни.

На этом совещании были скорректированы дальнейшие действия чеченских силовиков по освобождению города. Информация по итогам совещания передана российскому командованию. Бойцы планируют освободить Мариуполь от нацбатальонов в ближайшие дни.

Как сообщало ИА REGNUM, Кадыров заявил ранее, что полное освобождение Мариуполя состоится совсем скоро.