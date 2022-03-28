Москва, 28 марта, 2022, 18:28 — ИА Регнум. В Донбассе воюет множество наёмников из других государств. Об этом ИА REGNUM 28 марта сообщил служащий народной милиции ДНР на условиях анонимности.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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«Мы продвигаемся, иногда довольно быстро, до 10 километров в день. Враг бросает множество боевой техники, амуниции, боеприпасов, провизии, но не оставляет раненых. И что очень удивляет — не оставляют убитых, утаскивают их с собой, несмотря на все трудности», — сообщил собеседник агентства,

По словам военнослужащего, так обычно поступают наёмники — во избежание идентификации нонкомбатантов.

По словам собеседника агентства, массово встречаются брошенные автомобили с латвийскими номерами, что также наталкивает на мысль о присутствии наёмников из этой страны.

Напомним, что 24 февраля началась специальная военная операция по денацификации и демилитаризации Украины.