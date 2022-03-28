Москва, 28 марта, 2022, 18:38 — ИА Регнум. Американцы стремятся вовлечь Молдавию в конфликт с Россией, а среди европейцев единства подходов по этому вопросу нет. Об этом 28 марта ИА REGNUM заявила доктор политических наук, профессор РАНХиГС, доцент МГУ им М.В. Ломоносова Наталья Харитонова.

(сс) Office of Vice President Бывший вице-президент США Майк Пенс и Майя Санду

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«ЕС, как и США, в своей политике в отношении Приднестровья руководствуются соображениями необходимости вывода российских военных, включая миротворцев, с территории Приднестровья», — заявил эксперт.

При этом ЕС стремится сделать это мирным путем, бесконечно повторяя мантры о необходимости возобновить переговорный процесс, стагнирующий с 2019 года, отметила Харитонова.

США, используя в целом ту же риторику, руками Румынии и Польши не прочь втянуть Молдавию в конфликт с Россией, так как это укладывается в их стратегические планы вовлечения России в гибридную войну на истощение на как можно большем количестве фронтов, пояснила политолог.

При этом, в отличие от США, в ЕС нет консолидированной позиции в отношении ПМР: часть стран стала проводником американских интересов в регионе, часть привычно выступает за обеспечение европейской безопасности мирными средствами, заключила эксперт.

Напомним, что на фоне проведения специальной военной операции ВС РФ на территории Украины президент Молдавии Майя Санду заявила о необходимости вывода ОГРВ из Приднестровья.