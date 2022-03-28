Лима, 28 марта, 2022, 17:10 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин «стремится воссоздать российскую империю». Об этом в интервью испанскому изданию La Razón заявил перуанский писатель Марио Варгас Льоса.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

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«[Спецоперация России по защите ДНР и ЛНР] — это жестокий и бесцеремонный поступок Путина, который абсурдно стремится воссоздать советскую империю», — сказал Льоса.

По его словам, в случае успешного для России итога спецоперации на Украине «все окружающие страны окажутся под угрозой, потому что Россия намерена постепенно взять их под свой контроль»: «Вот почему я считаю, что Западная Европа должна действовать гораздо решительнее, предоставляя Украине средства для самозащиты, потому что эта защита в конечном итоге будет собственной защитой Европы. Мы уже знаем, что у России есть атомные арсеналы и что это означает угрозу третьей мировой войны, которая может уничтожить человеческую расу».

Льоса также опасается того, что Россия якобы «уничтожит Западную Европу, где зародились демократия и свобода», что «тоже невозможно» допустить: «Из того, что произошло на Украине, у мира сложилось впечатление, что Россия в военном отношении гораздо менее сильна, чем предполагалось. Если она еще не смогла утвердиться на Украине, в стране с очень ограниченными военными ресурсами, возможно, что это вторжение сильно повлияет на неё и вызовет перестановки в российском правительстве».

В 2010 году Марио Варгас Льоса получил Нобелевскую премию по литературе «за детальное описание структуры власти и за яркое изображение восставшего, борющегося и потерпевшего поражение человека».