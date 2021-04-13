Мариуполь, ДНР, 28 марта, 2022, 16:55 — ИА Регнум. Ещё 272 жителя города Мариуполя (ДНР) переправлены в село Безыменное (Новоазовский район) — в пункт помощи, развёрнутый силами МЧС республики.

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Как сообщает 28 марта Штаб территориальной обороны ДНР, 272 мариупольцев, в том числе 66 детей, перевезли в Безыменное с 08:00 до 16:00.

Напомним, за сутки 27 марта в Безыменное из Мариуполя доставили 681 человека, в том числе 142 детей.