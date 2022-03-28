Москва, 28 марта, 2022, 16:23 — ИА Регнум. Крупные производители введут мораторий на повышение цен на хлеб в России до конца 2022 года. Об этом сообщила 28 марта вице-премьер Виктория Абрамченко по итогам совещания с регионами и бизнесом, посвящённого текущей ситуации в хлебопекарной промышленности.

TiBine Хлеб

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"Благодаря федеральным и региональным субсидиям производители смогут зафиксировать цены на уровне начала или середины марта 2022 года и не допустить роста цен до конца года», — цитирует Абрамченко ее пресс-служба.

Она также сообщила, что для стабилизации цен на хлеб правительство уже выделило 2,5 млрд рублей из федерального бюджета.

«Средства уже направлены в регионы. Это позволит запустить механизм моратория на повышение цен на хлеб», — сказала она.

Абрамченко подчеркнула, что «до субъектов доведены лимиты в полном объёме, поэтому предприятия смогут получить финансирование и зафиксировать цены на хлеб уже в ближайшее время».

В пресс-службе уточнили, что среди регионов наибольшие средства получили Московская область (94 млн рублей), Нижегородская область (89 млн рублей), Краснодарский край (88 млн рублей), Свердловская область (79 млн рублей), Кировская область (75 млн рублей), Челябинская область (69 млн рублей), Пермский край (66 млн рублей), Башкирия (63 млн рублей), Тверская область (56 млн рублей) и Красноярский край (54 млн рублей).

Вице-премьер призвала регионы оперативно подготовить нормативные акты для распределения субсидий предприятиям и покрытия их издержек.

Кроме этого, Абрамченко поручила Минпромторгу совместно с торговыми сетями проработать возможность обнуления наценки на социально значимые виды хлеба (чёрный и белый) и представить соответствующие предложения в правительство.