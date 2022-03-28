Москва, 28 марта, 2022, 16:04 — ИА Регнум. Крайне странным выглядит отсутствие публичной позиции Министра культуры на фоне того, что выдающихся деятелей российской культуры на Западе травят и разрывают с ними контракты, отметил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Дарья Драй ИА REGNUM Матрешка

Следите за развитием событий в трансляции: «Импортозамещение и новые рынки: ответ России на санкции Запада – трансляция»

«Сегодня крайне странным выглядит отсутствие публичной позиции Министра культуры: выдающихся деятелей российской культуры, людей с мировыми именами на Западе травят, увольняют, разрывают контракты, включают в так называемые «чёрные списки», а министр с государственных позиций никак не реагирует: ни слов, ни акций в поддержку, ни морального осуждения этой низости», — отметил Миронов.

Он обратил внимание на ситуации с Анной Нетребко, Аидой Гарифуллиной, Валерием Гергиевым.

«Идёт организованная, срежиссированная атака на русскую культуру. А на сайте Минкультуры — ни полслова. И министр молчит», — возмущен парламентарий.

Депутат допустил, что сейчас не время сейчас заниматься кадровыми перестановками, но, добавил он — «ничто не остаётся незамеченным».

Читайте также:Во время спецоперации и санкций от творческих людей ждут слов и фильмов