Москва, 28 марта, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Глава Минстроя Ирек Файзуллин не ожидает роста тарифов на услуги ЖКХ сверх заложенной индексации, передает корреспондент ИА REGNUM 28 марта.

Duma.gov.ru Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин

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"Решение об индексации тарифов зафиксировано в тех постановлениях правительства, и мы не собираемся превышать тарифы после 1 июля», — сказал Фазулин по итогам заседания профильного комитета Госдумы.

По его словам, отрабатываются разные сценарии.

«Но не стоит задача по повышению тарифов», — подтвердил министр.

Ранее правительство РФ утвердило повышение тарифов на услуги ЖКХ в 2022 году. Для каждого региона — свои показатели, например, с 1 июля по 31 декабря 2022 года в Москве увеличатся тарифы на 6%.

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