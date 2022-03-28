Донецк, 28 марта, 2022, 15:47 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел населённого пункта Широкая Балка в ДНР. Об этом 28 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

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В 15:05 с украинских позиций в населённом пункте Новгородское был открыт огонь по населённому пункту Широкая Балка. Было выпущено шесть гранат из СПГ, а также 29 гранат из АГС.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 марта украинские боевики обстреляли ряд населённых пунктов в ДНР, в том числе города — Донецк, Горловку, Ясиноватую и другие.